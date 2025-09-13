Fener'in yeni hocası iki cümlesiyle taraftarı mest etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenlendi.

TÜRKÇE SELAMLA BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin başına geçen Domenico Tedesco, imza töreninde söze Türkçe hitap ederek başladı. Bu anlar törende bulunanlar ve ekran başındaki taraftarlar tarafından alkış aldı.

TARAFTARDAN TAM NOT

İtalyan teknik adamın kısa sürede Türkçe kelimeler öğrenip sahnede kullanması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Tedesco'nun jestine övgü dolu yorumlarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle;

"BU KADAR BÜYÜK DESTEĞİ GÖRMEK HARİKA"

İtalyan antrenör, "Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim. Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek. Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum

"BENDEN BU CÜMLELERİ DUYMAZSINIZ"

Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var. Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım.

"BU TAKIM 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULMUŞ"

Stuttgart alt yapısında büyük ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş.

"SÖZLER VERMEK YERİNE İŞ YAPMAYI TERCİH EDERİM

Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız" dedi.