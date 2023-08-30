Fener'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma'nın son yaptığı akıl alır gibi değil

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma, takımının Panathinaikos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play off maçında gol atarak Braga'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Braga, 83. dakikada Bruma'nın attığı golle Panathinaikos'u 1-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Bruma, Braga formasıyla çıktığı 27 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Braga'ya transfer olan Bruma, takımının Panathinaikos ile oynadığı maçta gol atıp Braga'yı Şampiyonlar Ligi'ne çıkardı.

BRUMA ATTI TAKIMI DEVLER LİGİ'NE ÇIKTI

Portekiz temsilcisi Braga, Şampiyonlar Ligi play off maçında Panathinaikos ile mücadele etti. Braga 83. dakikada Bruma'nın attığı golle Panathinaikos'u 1-0 mağlup edip Devler Ligi'nde gruplara kaldı.

6.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Portekiz ekibi Braga geçen sezon devre arasında Süper Lig devi Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini yaz transfer döneminde 6.5 milyon euro bedelle almıştı.

PERFORMANSI GİDEREK ARTIYOR

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Braga'ya transfer olan Bruma, bu sezon çıktığı 6 resmi müsabakada 4 gol, 1 asist kaydetti. Bruma, Sarı-Lacivertliler'de ise 5 maça çıkmış, sadece 1 defa takım arkadaşlarına gol pası vermişti.