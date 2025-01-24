Felipe Melo futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, kramponları astı. 41 yaşındaki Melo, duygusal bir mesajla sahalara veda etti.

GALATASARAY'DA BAŞARILAR YAŞADI

Melo, 2011-2015 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray ile 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde sırasıyla Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Inter, Palmeiras ve Fluminense formaları da giyen Melo, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duygusal bir mesajla açıkladı. Melo, futbolculuk kariyerinin en önemli bölümlerinden birini kapatmanın hüznünü ve yeni döneme ilişkin heyecanını paylaştı.

Melo veda mesajında, "Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi. İnanılmaz yıllardı, birçok mücadele ve başarıya sahne oldular ama hepsinden önemlisi, attığım her adımda Tanrı'nın amacının gerçekleştiğini gördüğüm yıllardı. Yaşadığım her şey, her an, O'nun eliyle yönlendirildi ve sevdiğim şeyi yapma ayrıcalığına sahip olduğum için sonsuza dek minnettarım. Gücümü her zaman Tanrı'nın inancından, sevgisinden ve merhametinden aldım. En zor anlarda benimle birlikte oldu, beni ayağa kaldırdı ve zafer anlarında bana şükretmemi hatırlattı. Oynama şerefine nail olduğum tüm kulüplere, yolculuğumu ateşleyen taraftarlara, takım arkadaşlarıma, bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi, bana tüm bunları yaşama armağanı, cesareti ve fırsatı veren Tanrı'ya şükrediyorum.Şimdi güvenle bir sonraki bölüme geçiyorum, çünkü biliyorum ki o bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu hikayenin bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Teşekkürler İsa, hayatımda eşsiz ve yeterli olduğun için. Büyük hayaller kurmayı, inançla kehanette bulunmayı ve harekete geçmeyi asla bırakmayın, çünkü O bunu yapar!" ifadelerini paylaştı.