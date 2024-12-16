Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket
Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Trabzonspor maçı öncesi eski takımını ziyaret etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden ve mücadelenin başlamasına az bir süre kala tribünlere çıkan Melo, megafonu eline alarak "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın efsanesi Felipe Melo, Trabzonspor maçını da RAMS Park'ta takip etti. sarı-kırmızılılarla hasret gideren Melo, dev karşılaşma öncesinde taraftarların arasına daldı ve Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekete imza attı.
MEGAFONU ELİNE ALIP "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPTI
Müsabaka başlamadan önce taraftarların arasında tribüne çıkan Brezilyalı yıldız, megafonu eline alarak besteler söyledi. Statta yerini alan sarı-kırmızılarla birlikte "Fener ağlama" tezahüratında bulunan Felipe Melo'nun o anları kısa sürede viral oldu.