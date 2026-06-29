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Trabzonspor'da Felipe Augusto, Zenit'e transfer oldu

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Trabzonspor, Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun Rusya'nın Zenit takımına 20 milyon avro bedelle transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto'nun Rusya'nın Zenit takımına transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto da Silva'nın, Zenit Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Zenit Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon avro garanti bedel ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon avro bedelli anlaşma yapılmıştır."

Öte yandan, bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan videoda, Felipe Augusto'nun attığı gollere ve antrenmandaki görüntülerine yer verilerek, "Bazı vedalar, geçirilen zamandan değil, kurulan bağdan dolayı anlam taşır. Bu armaya duyduğun aidiyet ve geride bıraktığın unutulmaz izler için teşekkürler Felipe." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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