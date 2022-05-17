Feghouli, Galatasaray'a veda etti - Haberler

Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara veda etti. Çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor