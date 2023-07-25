FC Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu: 'Takım arkadaşlarımız için değer biçilemez bir maç olacak'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan FC Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, takım arkadaşları için önemli bir maç olacağını belirtti.

- Lilian Popescu: "Takım arkadaşlarımız için değer biçilemez bir maç olacak"

İSTANBUL - FC Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Takım arkadaşlarımız için değer biçilemez bir maç olacak" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan FC Zimbru takımında Teknik Direktör Lilian Popescu ve 36 yaşındaki savunmacı oyuncusu Denys Dedechko maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Moldova ekibinin teknik direktörü, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakiple karşılaşacakları için mutlu olduklarını söyleyerek, takım oyunu olarak rakibin güçlü yanlarını ekarte etmeye çalışacaklarını belirtti. Popescu, "Çok güçlü bir rakibimiz olan Fenerbahçe'yle karşılaşmak için muyluyuz. Yarın ki oyun bizim için önemli. Takıma arkadaşlarımız için değer biçilemez bir maç olacak. İki tarafından farklı farklı imkanları var. Yarın kendimizin en iyi yönlerini göstermeye çalışacağız. Fenerbahçe oyuncularının yetenekleri tabii ki bizi etkiliyor. Ancak biz takım oyunu olarak onların güçlü yanlarını ekarte etmeye çalışacağız. Buradan alacağımız sonuçla geri döndüğümüzde bizim için çıkış olacak bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

"İmkanlar açısından Fenerbahçe ile aramızda büyük farklar var"

Fenerbahçe'de özel önlem aldığınız bir oyuncu var mı sorusu üzerine Popescu, "Orada sadece bir tane değil birden fazla. Bütün oyuncular iyi düzeydeler. Onların saymanın manası olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların hepsini takip ediyoruz. İmkanlar açısından Fenerbahçe ile aramızda büyük farklar var. Ama bu demek değil ki biz bu oyuna çıkmayacağız ya da mücadele vermeyeceğiz. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Yarın mücadelemizi vereceğiz" yanıtını verdi.

Denys Dedechko: "Kendimiz için olumlu sonuç almaya çalışacağız"

Burada bulunmanın çok enteresan olacağını söyleyen Denys Dedechko, "Çünkü büyük bir takım, tahmin edeceğim izleyici fazla alacaktır. Bundan dolayı her anlamda enteresan bir maç olacağını düşünüyorum. Kendimize olumlu bir sonuç alabilecek şekilde sonuç almaya çalışacağız. Hocamızın da söylediği gibi" şeklinde konuştu.