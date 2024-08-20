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Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor

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Galatasaray'da kiralık geçirdiği geçen sezonda fazla kilolarıyla gündemden düşmeyen Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Fransız ekibi Nice transfer olmuştu. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan 27 yaşındaki orta sahanın fazla kiloların kurtulmuş fit hali dikkat çekti. Maçtaki performansı da beğeni toplayan Ndombele'nin yeni hali, özellikle Galatasaraylı taraftarlar arasında sosyal medyada gündem oldu.

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele, bekleneni verememiş ve fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. sarı-kırmızılıların sezon sonunda vedalaştığı deneyimli orta saha oyuncusu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Ndombele'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULMUŞ

Nice ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tanguy Ndombele, Fransız temsilcisiyle Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Nice'in Auxerre'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta sahaya ilk 11'de çıkan Ndombele'nin fit hali dikkat çekti. 87 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, takımı adına sahanın en iyilerinden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fazla kilolarıyla Galatasaraylı taraftarların sezon boyunca tepkisini çeken Tanguy Ndombele, fit görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Fransız futbolcunun son haliyle ilgili binlerce paylaşım ve yorum yapıldı.

İşte Ndombele'nin son hali;

Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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