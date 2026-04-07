ADÜ öğrencisi Kick Boks'ta Türkiye Şampiyonu oldu

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Faysal Sılıv, Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşadı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, sporcuyu tebrik etti.

Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü mezunu ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi Faysal Sılıv, gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Diyarbakır ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlendi. 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcu ile 1500 antrenör ve sporseverin katılım sağladığı şampiyonada, öğrencimiz Faysal Sılıv, başarılı bir performans sergileyerek kendi kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci Faysal Sılıv'ı tebrik etti. Rektör Kent, sporun bireysel gelişimin yanı sıra disiplin, azim ve kararlılık gibi önemli değerleri kazandırdığını vurgulayarak, öğrencinin elde ettiği bu başarının üniversite adına gurur verici olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kent, üniversite olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerde de desteklenmeye devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

