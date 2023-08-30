Fatsa Belediyespor, kendi sahasında ilk maçını kazanmak istiyor

TFF 3. Lig takımlarından Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor'da hedef kendi sahasında ki ilk maçı kazanmak.

Fatsa Belediyespor Teknik direktörü Murat Parlak, "Camiamızın, Fatsa halkının bizden beklentilerinin farkındayız ilk haftadan itibaren tempolu oynayan kazanmak için her şeyi yapan birlikte oynayan Fatsa halkının gurur duyacağı bir takım görecekler" dedi.

Teknik Direktör Murat Parlak yaptığı açıklamada, "19 Ağustos ta başlayan 2. kampımız yarın bitiyor. 4 Eylül Pazartesi günü Fatsa da toplanıp Karaköprü maçının hazırlıklarına Fatsa'da devam edeceğiz. Oldukça yoğun tempoda geçen faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Futbolcuların isteği, çalışma temposu, istediklerimizi sahaya yansıtma çabaları değerliydi. 23 tane yeni oyuncusu olan yeni oluşturulan bir takım olmamıza rağmen saha içerisinde ve saha dışındaki uyumumuz bizlere yarınlar için umut verdi. 2 kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı oynadık bu maçlarda birçok olumlu ve olumsuz saha içi davranışımız oldu. Oyun içerisindeki eksikliklerimizi gidererek ilk maça en hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Camiamızın, Fatsa halkının bizden beklentilerinin farkındayız. İlk haftadan itibaren tempolu oynayan kazanmak için her şeyi yapan birlikte oynayan Fatsa halkının gurur duyacağı bir takım görecekler" diye konuştu.

"Kimseden çekinmiyoruz"

Parlak, "İlk maçımız ligin iyi takımlarından biri olan grubumuzdaki iyi kadrolardan birine sahip olan ciddi ekonomik gücü olan kadrosundaki bir çok oyuncuyu muhafaza eden geçen sezon kendi grubunda play-off finali oynayan Karaköprü Belediyespor ile olacak. Kimseden çekinmiyoruz biz her durumda her yerde dik ve kazanmak için oynayacağız. Fatsaspor ruhunu sahaya yansıttığımızda yenilmeyecek hiçbir takım yoktur" şeklinde konuştu. - ORDU