Fatsa Belediyespor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına Fatsa İlçe Stadı'nda yaptığı antrenmanlarla başladı.

Teknik sorumlu Murat Atalar öncülüğünde Fatsa İlçe Stadı'nda çalışmalarını sürdüren takımın maçlarda seri galibiyet yakalamak için morali yüksek. Takım, ikinci yarının ilk maçında galibiyet almak için çalışmaları hızlandırdı.

Köklü bir takımda antrenör olarak çalışmaktan dolayı memnuniyetini söyleyen Teknik Sorumlu Murat Atalar, "Çok heyecanlıyım ve bu heyecanla görevimizi ekibimizle birlikte sürdürüyorum. Taraftarımızın heyecanı, oyuncularımızın dinamikliği ile ikinci yarının ilk maçında galibiyet alarak başlamak istiyoruz. İkinci yarı çok daha farklı bir Fatsa Belediyespor izleteceğimize inanıyorum. Sahada skor almak istiyoruz. Bizlere güvenen yönetimimiz başta olmak üzere tüm Fatsa'ya hizmet edeceğiz. Oyuncu grubuna güveniyorum" diye konuştu. - ORDU