Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Fatmagül Çevik, Dünya Halter Şampiyonu Oldu

Fatmagül Çevik, Dünya Halter Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli halterci Fatmagül Çevik, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda +87 kiloda 245 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonada toplamda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

MİLLİ halterci Fatmagül Çevik, genç kadınlar +87 kiloda toplamda elde ettiği 245 kiloluk dereceyle dünya şampiyonu oldu.

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası Peru'nun başkenti Lima'da sona erdi. Milli sporcularımız Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. 62 ülkeden 265 erkek 265 kadın olmak üzere toplam 530 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyonun son gününde genç kadınlar + 87 kiloda podyuma çıkan Milli sporcumuz Fatmagül Çevik, toplamda elde ettiği 245 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu ve İstiklal Marşımızı Lima'da okuttu. Milli sporcumuz koparmada 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken silkme müsabakasında elde ettiği 135 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuza madalyasını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin takdim etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü dünya şampiyonu olan sporcumuzu, antrenörlerimizi ve sporcumuzun kulübünü tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.