Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun

Fatih Terim, yeni takımında göreve gelmeye çok yakın. Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde bu görevinden ayrılmıştı. Birçok kulüple yakından anılan Fatih Terim için sonunda beklenen oluyor.

FATİH TERİM HAYIRLI OLSUN

Fatih Terim'in yeni adresini de Körfez basını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan haberlere göre, deneyimli çalıştırıcının BAE ekiplerinden birinin başına geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Bu amaçla Fatih Terim'in görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gideceği aktarılırken, sürpriz takımın adı ise henüz açıklanmadı. Bu kapsamda Fatih Terim'in, yeni sezonda yoluna BAE'de devam etmesi bekleniyor.

SON OLARAK AL-SHABAB'I ÇALIŞTIRDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, büyük ses getirdi. 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam sezonun bitimiyle ise Arap ekibinden ayrıldı.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.