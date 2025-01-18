Fatih Terim kolunda servet taşıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen ve olumlu bir gidişat gösteren deneyimli teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda taktığı Breguet marka saatiyle dikkat çekti.

FİYATI SERVET DEĞERİNDE

Saatin değeri 1.7 milyon lira olarak biliniyor. Saat dünyasının köklü markalarından Breguet Tradition 7067 koleksiyonunda 40mm kasa çapı tercih eden tecrübeli teknik adamın kolundaki saatin dışında beyaz altın seçeneği de saat hayranları tarafından çok tercih ediliyor.

215 parçadan oluşan saatin iskelet tarzı kadranın üst kısmında 1. saat ve dakikayı rahatça okunabilmesini sağlıyor. Hemen sol altında bulunan 2. saat dilimiyle de tasarım olarak diğer saatlerden ayrılan Breguet marka saatin kasa arkasında güç rezervi göstergesi de bulunuyor.

İşte o saat: