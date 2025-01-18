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Fatih Terim kolunda servet taşıyor

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Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, antrenmanda bileğindeki 1.7 milyon lira değerindeki Breguet marka saatle dikkat çekti. Saat, Breguet Tradition 7067 koleksiyonundan olup, 40mm kasa çapına sahip. Beyaz altın seçeneğiyle de saat hayranları tarafından çok tercih ediliyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başına geçen ve olumlu bir gidişat gösteren deneyimli teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda taktığı Breguet marka saatiyle dikkat çekti.

FİYATI SERVET DEĞERİNDE

Saatin değeri 1.7 milyon lira olarak biliniyor. Saat dünyasının köklü markalarından Breguet Tradition 7067 koleksiyonunda 40mm kasa çapı tercih eden tecrübeli teknik adamın kolundaki saatin dışında beyaz altın seçeneği de saat hayranları tarafından çok tercih ediliyor.

215 parçadan oluşan saatin iskelet tarzı kadranın üst kısmında 1. saat ve dakikayı rahatça okunabilmesini sağlıyor. Hemen sol altında bulunan 2. saat dilimiyle de tasarım olarak diğer saatlerden ayrılan Breguet marka saatin kasa arkasında güç rezervi göstergesi de bulunuyor.

İşte o saat:

Fatih Terim kolunda servet taşıyor

Fatih Terim kolunda servet taşıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

Zamanı gösteren saatler keşke karakterleri de gösterseydi

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Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

insanları dolandırdılar ??????onlar takmasinda benmi takım

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

imPARAtor adam ne takacaktı Casio plastik dijital saat mi

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

O da zamanı gösteriyor daha uygun fiyatlı olan da.Sonuçta bakacağı şey yine saat kaç olacaktır.

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Abi şu adamı görmeyelim artık biraz da futbol konuşulsun ülkede ya. Adam piyasa dolandırıp yurtdışına kaçtı hala her yerde bunun haberi var.

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Haber Yorumlarıabescocuk:

türk futbolunun katili

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ne oldu o kadar pahali olunca 24 saat olan günü 48 saat mi yapıyor sanki bu saat o da zamani gösteriyor 200 tl lik saat de hani 90 model araba mj suanki arabalar mi desek suan arabaya 90 modelin 10 kati pahalı olmasina ragmen para veren adami anlarim cunku suanki arabalarda camlar bile dokunmadan acilabiliyor hersey otomatik modern onalrca avantaji farki var ama saat denilen seyin tek islevi zamamni göstermek o saatte zamani gösteriyor 70 yilindaki saatte de ya da 200 tl lik saatte bu parayi ona verecegine depremzedelere verebilirdi ya da orda fabrika kurarak is imkani sağlayabilirdi ama malesef bazi insanlar zengin olunca ne yapacaklarini şaşırıyor boyle sacma seylere sacma paralar ödeyebiliyor iste bu yüzden Diynaet başkanımız hep en ucuz elbiseleri en ucuz arabayi evi kullanmali ki bunlar da ornek alsin

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

EE HAYDAN GELEN HUYA GİDER.NE ÖZELLİĞİ VAR O SAATİN BELKİDE MALİYETİ 1000 DOLARDIR.

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Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

Milli takımdan kaç kere tazminat aldı

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Haber YorumlarıCengiz Asiliskender:

SAATE İYİ BAKSIN , BAKTIKCA SANIYELER ÖLUME NE KADAR YAKIN OLDUĞUNU HATIRLATIR UMARIM

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