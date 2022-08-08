Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk - Haberler

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Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu maçın ardından yorumculuk yapan Necati Ateş ise, Geçen sezon devre arası eğer takımda kalmış olsaydık Gedson'u, Elneny'i ve Skov Olsen'i alıyorduk" dedi.

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Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor 1-0 mağlup etti. Maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve antrenör Necati Ateş kritik ifadelerde bulundu.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk

"KALSAYDIK GEDSON'U, ELNENY'İ VE OLSEN'İ ALIYORDUK"

Geçen sezon Fatih Terim döneminde Selçuk İnan ile birlikte tecrübeli hocanın yardımcılığını yapan Necati Ateş bu döneme dair bir itirafta bulundu. Ateş, "Geçen sezon devre arası eğer takımda kalmış olsaydık Gedson'u, Elneny'i ve Skov Olsen'i alıyorduk" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da geçen sezon başkanlık görevini üstlenen Burak Elmas, kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ve onun ekibinde yer alan Selçuk İnan ve Necati Ateş ile yol ayrılığına gitmişti. Elmas, bu ayrılığın ardından takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Necati Ateş Fatih Terim Galatasaray Spor Haberler

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