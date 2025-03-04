ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Öcalan'ın çağrısı terör örgütü YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi

Çağrı YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi
İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep

Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab futbol takımında büyük bir kriz yaşanıyor. Futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadıkları ve bu nedenle yönetime karşı tepki gösterdikleri belirtiliyor. Bu durum sonrası, Başkan Mohamad Almunajem'in politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ta bomba bir gelişme yaşandı.

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi. Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada.

Fatih Terim'in takımında kriz çıktı: Art arda istifalar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İftara yemek yetiştirirken canından oluyordu
img

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
img

Ünlü bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp Ece Gürel'in son fotoğrafı
Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.