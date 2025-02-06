Fatih Terim'e Galatasaray'dan büyük şok

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın transferinde Fatih Terim detayı dikkat çekti. Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Galatasaray dönemindeki eski öğrencisi Mario Lemina'yı transfer etmek istiyordu.

FATİH TERİM DE İSTEMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, Gabonlu futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın Arabistan ekibine beklemediği bir çalım attığı belirtildi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Lemina'nın transferi için Wolverhampton'a 1.6 milyon sterlin kiralama ücreti önermişti.

TEKLİFİ REDDETMİŞLER

İngiliz ekibi ise bu teklifi reddetti. Tam bu sırada ise Galatasaray devreye girdi. Sözcü'de yer alan habere göre, Al Shabab'ın teklif yükseltmeye hazırlandığı sırada Galatasaray, 2.5 milyon euroya transferi bitirdi.

Transferi Galatasaray'ın gerçekleştirmesinde Lemina'nın 2019'da formasını giydiği sarı-kırmızılılarda tekrar oynama isteğinin de önemli rol oynadığı belirtildi.