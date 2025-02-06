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Fatih Terim'e Galatasaray'dan büyük şok

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Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın da transfer etmek istediği Mario Lemina'yı kadrosuna kattı. Al Shabab, Lemina için Wolverhampton'a 1.6 milyon sterlin teklif etmiş ancak teklif reddedilmişti. Bu sırada Galatasaray devreye girerek, 2.5 milyon euroya transferi tamamladı.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın transferinde Fatih Terim detayı dikkat çekti. Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Galatasaray dönemindeki eski öğrencisi Mario Lemina'yı transfer etmek istiyordu.

FATİH TERİM DE İSTEMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, Gabonlu futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın Arabistan ekibine beklemediği bir çalım attığı belirtildi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Lemina'nın transferi için Wolverhampton'a 1.6 milyon sterlin kiralama ücreti önermişti.

TEKLİFİ REDDETMİŞLER

İngiliz ekibi ise bu teklifi reddetti. Tam bu sırada ise Galatasaray devreye girdi. Sözcü'de yer alan habere göre, Al Shabab'ın teklif yükseltmeye hazırlandığı sırada Galatasaray, 2.5 milyon euroya transferi bitirdi.

Transferi Galatasaray'ın gerçekleştirmesinde Lemina'nın 2019'da formasını giydiği sarı-kırmızılılarda tekrar oynama isteğinin de önemli rol oynadığı belirtildi.

Fatih Terim'e Galatasaray'dan büyük şok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Terim' e deseler ki baban takım kurmuş teknik hoca arıyor. Terim derki ne kadar ücret verecek.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Seçil erzan fon davasında ceza vermemek için göz önünde durmasın diye fotu teib buna dünyayı dolaştırıyor .25 yıldır bir gs bir Türkiye teknik direktörlüğünde yanlayan fotu terim ne hikmetse 2 yıldır bir yunan diyarı bir arab diyarı geziyor.seneye de irana gider.Sonra sular durulur ,Fotu arab teib erken seçimle yeniden seçildiğinde de bunu tff başkanı yapar.not alın bunları :D

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ee ne olmuş şok ne olay ne g.saray terime inat mı aldı bu oyuncuyu yani saçma sapan bir yaklaşım

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