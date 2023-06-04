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Fatih Terim, derbiyi takip etti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Derbiyi takip edenler arasında Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı.

- Fatih Terim, derbiyi takip etti

İSTANBUL - Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Derbiyi takip edenler arasında Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı. Tribünden derbiyi izleyen Terim, maçın ardından kendisini bekleyen araca bindi ve stadyumdan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Spor

Galatasaray Fatih Terim Fenerbahçe Spor Haberler

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