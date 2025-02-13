Discord'a erişim engeli kaldırıldı

Ünlü sosyal medya platformuna erişim engeli kaldırıldı
AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı ve UEFA kupası zaferi yaşadığı Gheorghe Popescu ile bir fotoğraf paylaştı. Popescu'ya ziyareti için teşekkür eden Terim, "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel" notunu düştü. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

POPESCU İLE BULUŞTU

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Popescu, Suudi Arabistan'da eski teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Terim de Galatasaray'dan eski öğrencisi Popescu'nun ile olan fotoğrafını paylaşarak "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel. Ziyaretin için teşekkürler" notunu düştü. İkilinin buluşmasında Al Shabab Sportif Direktörü Paul Nedved de yer aldı.

İşte o paylaşım;

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Fatih Terim'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iki efsane ismin yer aldığı paylaşımı etkileşim yağmuruna tuttu. Terim ve Popescu'nun fotoğrafı, Galatasaraylılar tarafında defalarca paylaşıldı.

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
img

Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.