Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, bu karşılaşma öncesinde millilere başarılar diledi.

TERİM'DEN DESTEK MESAJI

Terim, açıklamasında "Çok yetenekli bir takımımız var. İyi bir hocamız var. O güne göre en önemli ayrılık şu; dışarıda oynayan daha fazla futbolcumuz var. Yetenekli bir takımımız var, o gün de yetenekli bir takımımız vardı. Oyuncularıma haksızlık edemem. Zaten bunların da çoğu, dokunduğum oyunculardan bir grup. O yüzden açıkçası, Türk Milli Takımı'nı yenmek hiç kolay değil. Muhteşem maçlar oynadık. Çok güveniyorum onlara. Onlarla ilgili hayalim çok uzun. İnşallah öyle olacak. Birinin, birini aratmadığı bir milli takımımız var. Bütün kalbimle, gönlümle onların yanındayım" ifadelerini kullandı.

MAÇ SAAT 19.00'DA

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak.