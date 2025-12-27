Fatih Terim, Bodrum FK maçını bu kez İstanbul'dan takip etti, taraftarlar ''Acaba mı?'' dedi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı.

FATİH TERİM İLK KEZ DEPLASMANA GELDİ

Bodrum'da yaşayan ve Bodrum FK'nin iç sahada oynadığı tüm maçları izleyen Fatih Terim, bu kez İstanbul'daki maçta görüntülendi. Bazı taraftarlar, bu gelişme üzerine deneyimli teknik adamın ege temsilcisinin başına geçebileceğini öne sürdü.

İSMİ DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Geride kalan sezonda Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nin Fatih Terim'i takımın başına getireceği iddia edilmiş ancak böyle bir anlaşma gerçekleşmemişti.

RIZA ÇALIMBAY DA YER ALDI

Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.