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Fatih Terim Azerbaycan ekibinin başına geçiyor

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Yunanistan ekibi Panathinaikos'a veda eden Fatih Terim'e yeni bir teklif geldi. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, takımın kötü gidişatını toparlaması için 'İmparator' lakaplı teknik direktörü gündemine getirdi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'a veda eden ve şu anda boşta olan Fatih Terim'e Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün talip olduğu iddia edildi.

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, takımın kötü gidişatını toparlaması için Fatih Terim ismini gündeme getirdi. Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

"BAKÜ'YE LAYIK BİR HOCA"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.

Fatih Terim Azerbaycan ekibinin başına geçiyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Panathinaikos Fatih Terim Azerbaycan Yunanistan Dünya Spor Bakü

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