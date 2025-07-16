Fatih Tekke: Transferde Yavaş Kalıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Transferde biraz yavaş kaldığımızı kabul etmek lazım. En az iki orta saha, bir kenar ve bir stoper lazım" dedi.

Trabzonspor'un ikinci hazırlık kampı Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. 27 Temmuz'a kadar Erzurum'da gerçekleşecek olan kampın ikinci gününde, antrenman öncesi değerlendirmeler yapan Teknik Direktör Fatih Tekke, kendisi için oyuncuların performansının belirleyici olduğunu ifade etti. Jeremie Boga transferini çok istediğini ancak kendisinin çok istediği şeylerin genelde gerçekleşmediğini vurgulayan Tekke, "Transferde biraz yavaş kaldığımızı kabul etmek lazım. En az iki orta saha, bir kenar ve bana göre bir stoper lazım. Bunu takıma da söyledim. 32 oyuncu var, gidecekler de önemli. Yavaş ilerliyor, bizden kaynaklı değil. Başkan ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Takıma yeni katılacak futbolcuların erken gelmesi bizim için önemli. Oyuncuların birbiriyle uyumu, fiziksel durumlarını netleştirmek derken bunlar bizim için önemli. Çünkü herkesin bir beklentisi var. Yeni oyuncular, yeni kimlikle, yeni bir oyunla beraber oynamak bizi heyecanlandırabilir" diye konuştu.

"Yaşlı ya da genç oyuncularımın hepsinden memnunum"

Bordo-mavili takımın gündeminde olan Cameron Puertas ve Saul Niguez'in transferi ile ilgili soruları cevaplandıran Tekke, "Bu oyuncuların durumunu başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımız olumlu ilerlediğini söylüyor. Bugün, yarın bitebilir gibi söyledi. Beklemedeyiz. Transferlerin hızlı gelmesini istiyorum açıkçası. Oyuncuların genç, yaşlı olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Eğer yetenekliyseniz 17 yaşında dünyanın birçok yerinde mesafe alabiliyor, milli takımlara gidebiliyorsunuz. Milli takımlarda bu yaşlarda oynayan birçok oyuncu var. Şu an bize katılan genç oyuncularımızın eksikleri var. Bizimle birlikte zamana, antrenmana, tempoya, ilişkilendirmeye, oyunu anlamaya, hatta bildiklerini unutmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu çocukların zamana ihtiyaçları var. Genç oyuncu olarak kategoriye koyduğumda zaman ihtiyacı olan, belli bir aşamaya gelmişse oynaması gereken, burada değilse bile başka yerde oynaması gereken oyuncular. Şu an yaşlısı genci tüm takımın çalışmasından memnunum" şeklinde konuştu.

"Savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor"

Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında Türk ikinci kaleci bulmanın kolay olmadığını ifade eden Fatih Tekke, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda bir, iki isim gündemde. Olmazsa da eldeki oyuncular da bizim oyuncularımız. Gençler de hazır olacak, yaşı ne olursa olsun. Hiçbir oyuncu oynamayarak gelişmiyor. Doyasıyla yaşları ne olursa olsun bu oyuncular da buna hazır olacaklar. Fatih, Ahmet niye oynamıyor, konusu benim için bir soru değil. Trabzonspor'da oynaman gerekiyorsa, oynayacaksan bu performansla alakalı bir şey, isimle değil. Benim birinci kriterim performans. Savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor. Bizim önce takım savunmasına hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de diğer takımlardan fiziksel seviyemizin artması lazım. Birçok faktör var ve hepsini düşünerek bir şablon oluşturmaya çalışacağız. Ama her şey gayet iyi gidiyor. Oyuncularımın hepsi inanılmaz çalışıyor. Fakat kalitemizin artması lazım, bunun için transferlerin hızlı gelmesini bekliyorum." - ERZURUM