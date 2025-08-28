Fatih Tekke, Trabzonspor'da En İyi Başlangıca İmza Attı

Fatih Tekke, Trabzonspor'da En İyi Başlangıca İmza Attı
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ekipteki yönetimi altında 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en iyi sezon başlangıcını yaptı. 2.00 puan ortalaması ile teknik adamlık kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında yakaladığı performansla teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıca imza attı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı ve Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Teknik Direktör Fatih Tekke, Karadeniz ekibiyle Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 2.00 puan ortalaması elde eden genç teknik adam, antrenörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar arasındaki en iyi derecesini elde etti.

En iyi sezon başlangıcı

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde en iyi sezon başlangıcını efsanesi olduğu bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçerek 3'te 3 yaptı. Tekke, bordo-mavili takım ile ligde bu sezon çıktığı maçlarda etkili bir görüntü sergiledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
