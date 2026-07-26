Fatih Tekke: Skordan Bağımsız, Oyuncularımdan Memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt'a 3-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından sonucun kendileri için ön planda olmadığını belirterek, "Skordan tamamen bağımsız. Bugün oynayan oyuncularımın tamamından gayet memnunum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Hazırlık maçlarına bakış açımız farklı"

Hazırlık karşılaşmalarında önceliklerinin sonuç olmadığını ifade eden Tekke, "Bu bizim ilk hazırlık maçımız. Yeni transferlerimiz var. Trabzon'da bir hazırlık maçı daha yapma şansımız vardı ancak olmadı. Bundan sonra üç hazırlık maçımız daha var. Benim ve ekibimin hazırlık maçlarına bakış açısı biraz farklı. Oyuncuların fiziksel durumları, sakatlanmamaları, oyunu anlamaları, yeni gelen oyuncuların sisteme ve takım arkadaşlarına adaptasyonu bizim için çok daha önemli. Bu nedenle kimle oynadığımızdan bağımsız olarak sonuç bizim açımızdan belirleyici değildi" diye konuştu.

"İkinci bölge savunmasını geliştirmek istiyoruz"

Geçen sezon takımın yerleşik savunmada sıkıntılar yaşadığını hatırlatan bordo-mavili teknik adam, "Bu sezon üç kulvarda mücadele edeceğiz. Özellikle ikinci bölge savunmasını daha iyi yapmamız gerekiyor. Bugünkü maç bunun için önemli bir fırsattı. Rakibin belirli bölgelerden üzerimize gelmesini istedik ve savunma organizasyonumuzu test ettik. Oyuncuların top ayağındayken olduğu kadar savunma yaparken de birbirine yardım etme alışkanlığını kazanmasını hedefliyoruz. Bu kolay oluşacak bir yapı değil ancak bugün iki farklı kadroyla oynayan tüm oyuncular bu anlamda beklentilerimi karşıladı" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıda daha cesur oynadık"

İlk yarıda topa sahip olma konusunda istediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Tekke, "Rakibin ön alan baskısını biliyorduk ve bunu özellikle görmek istedik. Oyuncularımıza top kaybetmekten ya da gol yemekten korkmamalarını söyledik. İlk yarıda bu cesaret biraz düşüktü ancak ikinci yarıda çok daha iyi bir görüntü ortaya koyduk. Trabzonspor gibi büyük bir takımın her türlü baskıyı kırabilmesi ve oyunu oynayabilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Her maçta oyunumuzun üzerine koyacağız"

Hazırlık sürecinde takımın oyununu aşama aşama geliştireceklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Şu an oyunumuzun yaklaşık yüzde 30'unu sahaya yansıttık. Bir sonraki maçta bunun üzerine yeni parçalar ekleyeceğiz. Belirli bölümlerde ön alan baskısını artıracağız, rotasyonu daha fazla kullanacağız. Göztepe maçına kadar tam ritmimizi yakalarız demek kolay değil ancak her maçta oyunumuzun üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Bugün oynayan oyuncularımın tamamından memnunum. Penaltı dışında iki şanssız gol yedik. Sonuçtan bağımsız olarak bizim açımızdan verimli bir hazırlık maçı oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı