Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i kadrosuna katan Trabzonspor, sol açık takviyesi için de çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

'REKOR BONSERVİS TEKLİF ETTİK'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin "Kulüp tarihinin en yüksek tekliflerini yapıyoruz. Hatta bir oyuncu için 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık" ifadelerini kullandığı oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı.

O İSİM ARMAND LAURIENTE

Fatih Tekke'nin bahsettiği oyuncunun, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu belirtildi. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için oldukça yüksek maliyetli bir teklif yaparken Sassuolo kulübünü şimdilik ikna edemedi.

SEZON PERFORMANSI

Sassuolo formasını bu sezon 24 kez giyen Fransız sol kanat, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.