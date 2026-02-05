Haberler

Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

Güncelleme:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, "Kulüp tarihinin en pahalı bonservisini teklif ettik. 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık." dediği futbolcunun Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente olduğu ortaya çıktı.

Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i kadrosuna katan Trabzonspor, sol açık takviyesi için de çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin "Kulüp tarihinin en yüksek tekliflerini yapıyoruz. Hatta bir oyuncu için 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık" ifadelerini kullandığı oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı.

Fatih Tekke'nin bahsettiği oyuncunun, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu belirtildi. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için oldukça yüksek maliyetli bir teklif yaparken Sassuolo kulübünü şimdilik ikna edemedi.

Sassuolo formasını bu sezon 24 kez giyen Fransız sol kanat, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

