Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanışında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi.

''İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU HEP SÖYLEDİM''

Galibiyet golünü atan Muçi hakkında konuşan Fatih Tekke, "Muçi adına özellikle çok sevindim çünkü maalesef oyuncularımıza istemediğimiz tepkiler oluşuyor, yapılıyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim zaten. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz deredece bir patlama oldu herhalde.'' dedi.

"KIRIK VAR, VISCA AMELİYAT GEÇİRECEK"

Edin Visca'nın sakatlık durumu hakkında da konuşan Tekke, ''Bir de kaptanımızın durumu var. Visca üzücü bir sakatlık geçirdi. Yarın bir ameliyat geçirecek. Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visa'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık. İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı bu. Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatımın 3 senesi totalde hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor." sözlerini sarf etti.