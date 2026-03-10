Fatih Tekke: "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyeti sonrası, "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Rakibimizin Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynaması kolay değildi. İlk yarının sonunda bulduğumuz iki gol ile ikinci yarının başında bulduğumuz üçüncü gol ve ondan sonraki oyunumuz doğruydu. Oyunun kontrolünü tutalım derken, çok basit hatalardan fırsatlar verdik. Son bölüm hoşumuza gitmeyen bir bölümdü. Kayserispor'u tebrik ederim. Onlarda çok kritik durumdalar ve böyle maçlarda 10 kişi oynamak tabi ki zor. Sonuç olarak kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık, mutluyuz. Sakatlarımız vardı. Bugün oyunun bazı bölümleri için çok olumlu konuşamayacağım. Genel hatlarıyla en önemlisi galip gelmekti, bunu başardık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı