Fatih Tekke: 'Hızlı, cesur ve mücadeleci bir takım kuracağız'

Fatih Tekke: 'Hızlı, cesur ve mücadeleci bir takım kuracağız'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturacaklarını bildirdi. Tekke, transferde dikkatli olacaklarını ve Paul Onuachu'nun takıma katılmasının önemli olduğunu belirtti.

- Fatih Tekke : "Hızlı, cesur ve mücadeleci bir takım kuracağız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yeni sezonda hızlı, cesur ve mücadeleci bir takım kurmak istediklerini söyledi. Fatih Tekke, Paul Onuachu, transferini istediklerini ancak bunun ekonomik bir boyutu olduğunu da sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, "90 dakikanın tamamında üstün olan taraf bizdik. Çok basit goller yedik. İlk golü hızlı hücumdan, ikinci golü ise Malheiro'nun su içtiği sırada yedik. Bu ikinci gol bize hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Maç boyunca birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Fatih Tekke, "Eksik oyunculara rağmen sahada iyi bir futbol sergiledik. Oyunun her anında hakim olan taraf bizdik ama buna rağmen iki puan kaybettik" diye konuştu.

"Trabzonspor yine devrim yapacak"

Eksik ve sakat oyunculara rağmen takımlarının geldiği noktayı başarılı bulduğunu ifade eden Tekke, "Normalleşme süreci 3-4 hafta öncesine kadar gerçekleşti, bu bölümü başarılı olarak görüyorum" açıklamasında bulundu. Türk futbolunun ve dünya futbolunun mevcut durumuna değinen deneyimli teknik adam, "Bu tıkanıklığı ortadan kaldırmak için çalışacağız. Trabzonspor olarak geçmişte birçok kez devrim yaptık. Yine bu devrimi bu yörenin çocuğu olarak yapacağımıza canı gönülden inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"Yeni sezon için hızlı ve cesur bir takım kurmalıyız"

Önlerinde problemli alanlar olduğunu belirten Tekke, "Gelecek sezon için ciddi bir kadro planlamasına girdik. Trabzonspor'un sahaya koyacağı oyun hızlı, cesur ve mücadeleci olmalı. Bu karakterli oyunun inşasıyla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Transferde net oyunculara yöneliyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile transfer konusunda yoğun mesai harcadıklarını belirten Tekke, "Birçok oyuncu önerisi geliyor ama önemli olan kimin önerdiği değil, oyuncunun kalitesi. Elimizde 10 lira varsa 10 oyuncu değil, 5 tane net oyuncu alalım. Başkan da aynı şekilde düşünüyor. Başkanımızla çok rahat çalışıyorum. Her konuda bana destek veriyor. Eğer yarışacaksak, bizi heyecanlandıracak oyuncular transfer etmeliyiz" dedi.

Onuachu transferi

Trabzonspor'un transfer etmek istediği oyuncuların başında gelen Onuachu hakkında da açıklamalarda bulunan Tekke, "Başkanla en son konuşmamızda Onuachu'nun bizim oyun şablonumuza uygun olduğunu konuştuk. Taraftar da onu seviyor. Ekonomik boyutu önemli ama hem başkan hem ben bu transferin gerçekleşmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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