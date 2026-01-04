Fatih Tekke'den 'Kilo aldım' diyen Okan Buruk'a bomba cevap

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi.

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN DİYALOG

Basın toplantısına iki hocanın girdiği diyalog damga vurdu. Teknik direktörlüğün çok zor bir iş olduğunu açıklayan Fatih Tekke, bordo-mavililerin başına geçmesinin ardından 10 kilo kaybettiğini ifade etti.

'BEN KİLO ALDIM'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Tekke'nin bu söylemi üzerine araya girerek, 'Ben kilo aldım hocam.' ifadelerini kullandı.

'SEN KİLO ALMAYACAKSIN DA BEN Mİ ALACAĞIM'

Okan Buruk'un sözleri üzerine esprili bir yanıt veren Fatih Tekke, 'Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu var, nasıl kilo almayacaksın. Sen kilo almayacaksın da beni mi alacağım.' cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞILDI

Bu cevap sonrası iki hoca dahil olmak üzere salonda bulunan basın mensuplarının da gülümsedikleri görüldü. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.