Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takımın da etkili atakları olsa da gol atılamadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde, Berkay Özcan, Babicka, Larsson
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Samsunspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
24. dakikada Esgaio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Verde, Assoumou'yu çalımladıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Okan, meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Verde'nin ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Okan, yakın direğin dibinden topu kornere tokatladı.
37. dakikada Lichnovsky'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Okan'ın kurtardığı topu Zeki Yavru, kornere gönderdi.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.