Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo, Trabzonspor'un teklifini reddetti
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor'un teklifine olumsuz yanıt verdi. Deneyimli hoca, sezonu İstanbul ekibinde tamamlamak istediğini belirtti.
Abdullah Avcı ve Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Andrea Pirlo gelmişti. İtalyan hoca, bordo-mavililerin teklifine cevap verdi.
TRABZONSPOR'U REDDETTİ
TRT Spor'da yer alan habere göre, Andrea Pirlo, Trabzonspor'a teklifinden dolayı teşekkür edip, sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlamak istediğini ifade etti.
FATİH KARAGÜMRÜK İLE 29 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Fatih Karagümrük'ün başına geçen Andrea Pirlo, İstanbul ekibinde 29 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
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