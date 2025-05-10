Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de Play-Off Finaline Yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, ligi 3. sırada tamamladı ve Süper Lig'e çıkabilmek için play-off finali oynamaya hak kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Iğdır FK ile karşılaştı. Müsabakayı Wesley ve Gray'in golleriyle 2-1 kazanan Karagümrük, puanını 66'ya yükselterek ligi 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber İstanbul ekibi, Süper Lig yolunda play-off finalini doğrudan oynamaya hak kazandı. Kırmızı-siyahlılar, 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final karşılaşmasında rakibini bekleyecek.

Trendyol 1. Lig'i 4 ile 7. sıralar arasında bitiren İstanbulspor, Erzurumspor FK, Bandırmaspor ve Boluspor'dan rakiplerini eleyip finale adını yazdıran takım, Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak. - İSTANBUL