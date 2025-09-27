Haberler

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'a 4-3 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta öne çıkan anlar arasında David Fofana'nın son dakikalarda attığı goller dikkat çekti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Andre Gray'in ortasında penaltı noktası üzerinden Sam Larsson yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Christ Oulai pasında ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic gole izin vermedi.

83. dakikada sol kanattan Arif Boşluk'un yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Paul Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada sol taraftan Ernest Muçi'nin yaptığı ortada Stefan Savic'in kafayla pası sonrası Tim Folcarelli de, kafayla Danylo Sikan'a gönderdi. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-4

90+1. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında topla buluşan David Fofana, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-4

90+2. dakikada Trabzonspor'da Arif Boşluk'un hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan David Fofana, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio (Muhammed Kadıoğlu dk. 46), Atakan Çankaya, Nikoloz Ugrekhelidze (Ahmet Sivri dk. 87), Jure Balkovec, Daniel Johnson, Marius Doh (Berkay Özcan dk. 80), Tiago Çukur, Sam Larsson, Joao Camacho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 46), Andre Gray (David Fofana dk. 66)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Barış Kalaycı, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Liczka

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina (Boran Başkan dk. 90), Stefan Savic, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zobkov (Edin Visca dk. 80), Felipe Augusto (Ernest Muçi dk. 80), Kazeem Olaigbe (Danylo Sikan dk. 64), Paul Onuachu (Salih Malkoçoğlu dk. 90)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tiago Çukur (dk. 28), David Fofana (dk. 90+1 ve 90+2) (Fatih Karagümrük), Felipe Augusto (dk. 20), Paul Onuachu (dk. 35 ve 45+8 pen.), Danylo Sikan (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Jure Balkovec, Daniel Johnson, Muhammed Kadıoğlu (Fatih Karagümrük), Stefan Savic (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
