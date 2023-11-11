Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Valentin Eysseric, 79'uncu dakikada Güven Yalçın ve 86'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Sezer AFŞAR / İSTANBUL,
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Biraschi, Dresevic, Ceccherini (Dk. 56 Veseli), Levent Mercan, Feghouli (Dk. 73 Shukurov), Nazım Sangare (Dk. 73 Mendes), Rohden, Eysseric (Dk. 84 Adnan Uğur), Can Keleş, Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun )
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. 58 Camara), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 76 Abdulkadir Parmak), Charisis, Emrah Başsan, Saiz (Dk. 76 Kvet), Gerson Rodrigues (Dk. 57 Njie), Koita (Dk. 46 Manaj)
GOLLER: Dk. 42 Eysseric, Dk. 79 Güven Yalçın, Dk. 86 Serdar Dursun ( Fatih Karagümrük )
SARI KARTLAR: Can Keleş, Levent Mercan ( Fatih Karagümrük ), Ziya Erdal (Yedek Kulübesinde), Yunus Emre Konak ( Sivasspor )
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Valentin Eysseric, 79'uncu dakikada Güven Yalçın ve 86'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti.
6'ncı dakikada kaleci Emre'nin kısa düşen pasında araya giren Gerson Rodrigues ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, karşı karşıya pozisyonda Feghouli'nin dengesini bozması sonrasında istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
36'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gerson'un pasıyla topla buluşan Saiz, Dresevic'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
42'nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası sol kanadından içeriye çevirdiği topta Sangare'nin vuruşu savunmadan döndü. Topu takip eden Eysseric'in ceza sahası içinden müsait pozisyonda yaptığı yerden düzgün vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-0.
45'inci sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Can Keleş rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal son anda topu kornere tokatladı.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
54'üncü dakikada Karagümrük etkili geldi. Eysseric'ten pası alan Nazım Sangare'nin karşı karşıya pozisyonda plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Eysseric, müsait pozisyondaki Güven'e pasını aktardı. Topla birlikte cepheden ceza sahası içerisine giren Güven'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanı dışına çıktı.
63'üncü dakikada Charisis'in sağ kanattan yaptığı ortaya Manaj'ın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
79'uncu dakikada Karagümrük farkı 2'ye yükseltti. Shukurov'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Güven Yalçın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
86'ncı dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Can Keleş, son çizgiye inmeden altıpasın gerisindeki Serdar Dursun'a pasını çıkardı. Kalecinin müdahalesiyle topu önünde bulan Serdar Dursun'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.