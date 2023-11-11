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Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Valentin Eysseric, 79'uncu dakikada Güven Yalçın ve 86'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti.