Fatih Karagümrük Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Sürdürüyor

Fatih Karagümrük Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Marcel Licka yönetiminde yapılan antrenmanlar, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı takım, yarın Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma çalışmalarının ardından pas, pres ve koordinasyon çalıştı.

Fatih Karagümrük, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor
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