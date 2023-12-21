Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze mücadeleyi değerlendirdi.

Sahada oyun olarak daha iyi işler yapmaları gerektiğini ifade eden Okan Buruk, "Bugün genel olarak önceki maçlar göre hem tempomuzda hem pozisyon üretmede hem de rakip üzerindeki baskıda diğer maçlara göre daha altında bir maç ortaya çıktı. İlk yarıda belki biraz daha iyiydi. 1-0'lık üstünlükle devreye girdik. Rakip de iyi ayaklara sahipti. Saha içi parselizasyonu iyi olan bir takım. Zaman zaman pozisyonlara girdiler. Devre arasında da söyledim, ikinci golü bulup daha rahat götürmek istedik. İkinci golü bulamadık. 1-1'lik sonuç da ortaya çıkabilirdi. Derbi öncesinde bu tür maçlar zor olabiliyor. Kart durumu, sakatlık, bir sonraki maçı da düşünmek bu performansı daha da alta çekebiliyor. Önceki maçlara göre daha altında olan bir Galatasaray vardı. Sonlandırmadığımız çok pozisyon oldu. Genel olarak bundan daha iyisini yapmak gerekiyor. Geçen sene de bu tür bir-iki tane maç oynamıştık. Bugünkü maçı onlara benzettim. Kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansını devam ettirdik. Derbiye aynı puanda giriyoruz. Genel olarak iyi olan yanı 3 puanlık bir galibiyet" dedi.

"ICARDI HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Golcü oyuncu Mauro Icardi'nin performansıyla ilgili bir soruya Buruk, şu yanıtı verdi:

"Yüzde yüzüyle oynamayan oyuncularımız var. Son dönemde Zaha'da da aynı sıkıntı oldu. O da zaman zaman iğneyle oynadı, bileğindeki ağrılarla oynadı. Icardi her geçen gün iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan antrenmanlar yapıyor. Sahaya çıktıklarında en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Takım olarak Icardi'yi ceza sahası içerisinde daha fazla buluşturmamız gerekiyor. Burada son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştırmadığımız birçok top oluyor. Geçen seneye göre oyun olarak zaman zaman daha iyi de oluyor, zaman da altında da kalıyoruz. Geçen sene daha diri, daha fazla hazırlanma şansımız oluyordu. Şampiyonlar Ligi ile birlikte hazırlanma şansı daha az oluyor. Şampiyonlar Ligi oynayan Türk takımları büyük oranda ligde kötü gitmiştir. Biz bunu da kırdık. İki tarafı da başarılı bir şekilde götürmek anlamında bu sene daha değerli, geçen sene ile arasındaki en büyü fark bu."

"BU KAOSU BESLEYENLER DE BU ÜLKEDE REYTİNG ALIYOR"

Okan Buruk, Türk futbolunun son dönemde yaşadığı tartışmalı konulara dair şunları kaydetti:

"Konuyla ilgi çok çözüm olduğunu düşünmüyorum. Sadece futbolla ilgili değil, insan olarak da nasıl bu hale geldik de diye diyebiliriz. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay oldu. 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim de burada hatalarımız oluyor. Bu kaosu besleyenler de bu ülkede reyting alıyor. Burada hepimizin kendi üstüne bir şeyler alması gerekiyor. Kazanmak için kendi duruşumuzun dışına çıktığımız oluyor. Herkes bir kesimi suçlarsa burada da tabii ki bir sonuç çıkmıyor. Elimizden geleni yapacağız. Bunu en doğru şekilde yapacağız."

"DAVINSON'UN TEDAVİSİNE TEKRAR BAŞLANDI"

Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'in sakatlık durumu için Buruk, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Kendini iyi hissettiği için oynattık. Maçta yine ağrısı oluştu. Onu dinlendiriyoruz. Tedavisine tekrar başlandı. Birkaç gün içerisinde maça kadar ne duruma gittiğini görmemeye çalışacağız" diye konuştu.

"BU ZAMANA KADAR HANGİ OYUNUMUZ VARSA ONU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin bir soruya Buruk, "Fenerbahçe maçı için bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz. Rakibimizin kaliteli kadrosu var. Orada Fred önemli bir oyuncu. Onun yerine oynayacak kaliteli oyunculara da sahipler. Bu bizim için çok bir şey değiştirmiyor" yanıtını verdi.

"ANGELINO ÇOK İYİ BİR KARAKTER, ÇOK İYİ BİR PROFESYONEL"

Sarı-kırmızılı sol bek Angelino'nun adaptasyon sorunu yaşadığını aktaran Buruk, "Onu buraya getirdiğimizde çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Bazen zaman alıyor. Yeni bir ülkeye, yeni bir takıma gelmenin zorlukları da var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmaları da bazen zorlanıyor. Angelino çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel. Son Şampiyonlar Ligi maçında da ondan faydalandık. Bugün de Barış'ı tercih ettik. Abdülkerim'i de bir maç orada kullandık. Orada 4 tane oyuncu kullandık. Transfer ilgili bu iki derbiyi oynayıp ondan sonra karar vermek istiyoruz, hangi mevkiye transfer yapacağız diye. Kadromuzdan memnunuz. Az süre verdiğimiz oyuncular da var, Bakambu, Halil gibi. Ndombele fiziksel olarak da, antrenman temposu olarak çok yukarı çıktı. Bugün de onu sahada gördük. Amacımız çok az bir şekilde ihtiyacımız olursa transfer yapmak. Hazırlığımızı yapıyoruz. Asıl kararı iki maçtan sonra vereceğiz" dedi.

SHOTA ARVELADZE: SON DAKİKALARDA PUAN ALABİLİRDİK

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu ifade eden Shota Arveladze, "İyi maç oldu. Galatasaray evinde oynadığı maçlarda baskılı başlıyor. Hücumda iyi oyunculara sahip bir ekip. Onları durdurmaya çalıştık. İkinci devre bence oyun biraz bu tarafa döndü. Hem biz hem Galatasaray pozisyonlara girdi. Açık bir oyun oldu. Son dakikalarda puan alabilirdik. Futbolda bazen sonuç alamıyorsunuz. Bu maçı unutup diğer maçlara konsantre olacağız. Bu takım Manchester United'ı yendi. İyi kadroları var. Kolay değil. Maç içinde kaldık. Pozisyona girdik. Kaleci kurtardı. Çalışacağız, inşallah daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"KAOS ZAMANINDA GİTTİM, KAOSTA GELDİM"

Uzun yıllar sonra Türkiye'de yeniden görev almasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Shota, "Kaos zamanında gittim, kaosta geldim. Zamanlamam çok iyi. Kendimi tebrik ediyorum. Bu ülke daha iyisini hak ediyor. Bence yaşamak ve top oynamak için inanılmaz güzel bir ülke. Güzel statlar ve atmosferler var. Büyük futbolcular gelip oynuyor. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Manchester United geliyor. Yarın öbür gün belki çeyrek final olur, UEFA Kupası olur. Biz biraz daha bu olmalıyız" şeklinde konuştu.