Fatih Karagümrük maçının ardından

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu kadar basit goller yiyince bunun önüne geçmek çok zor. Bu sene zor bir sezon bizi bekliyor. Bu durumdan çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Fatih Karagümrük'ü tebrik ederim. Sonuçta kazandılar" dedi.

Belözoğlu, transfer sürecinin de takım adında zor geçtiğini belirterek, "Mevcut kadroyu düşündüğümüzde oyuncuya ihtiyacımız olduğunu yönetimimize söyledim. Onlar da çalışıyorlar, gerçekçi olmak zorundayız. Bu sene bizim için çok zor bir sene olacak. Mevcutta oyuncu kim var onunla çözüm üretmek zorundayız. Kalite arttıkça biz teknik adamların işi kolaylaşır. Transfer konusu o da zor olacak gibi. Ben inanıyorum bir şeyleri başarmak adına mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç ile ilgili de Belözoğlu, "Deniz Türüç ağrıları olduğu için kadroda yok. Bizim hiçbir şekilde takas üzerinde değerlendirmemiz olmadı. Ekonomik anlamda bize uyarsa olabilir ancak hiçbir takasta görüştüğümüz bir isim yok" diye konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, "5. dakikada golü bulduk, arkadan ikinci golü bulunca istekli oynamaya devam ettik. Buraya gelirken puanlar almayı arzulamıştık. İkinci yarıda oyundan kopmadan oynadık ve puanımızı aldık" dedi.