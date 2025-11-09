Haberler

Fatih Karagümrük Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Maçta öne çıkan oyuncular Serginho ve David Fofana gollerle takımına katkı sağladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Camacho'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda uzak köşeye yönelen topu kaleci Bahadır kornere çeldi.

75. dakika Serginho'nun sol taraftan sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak dışarı gitti.

90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Muleka'nın kafa vuruşunda top az farkla sol yandan dışarı çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Claudio Kranevitter (Ricardo Esgaio dk. 88), Marius Doh, Serginho, Berkay Özcan (Daniel Johnson dk. 74), Sam Larsson (Joao Camacho dk. 40), David Fofana (Tiago Çukur dk. 88)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Utku Eriş, Josip Calusic (Yasir Subaşı dk. 76), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Alassane Ndoa (Melih Bostan dk. 70), Pedrinho (Morten Bjorlo dk. 46), Enis Bardhi (Jo Jin Ho dk. 76), Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Marius Ştefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Serginho (dk. 32), David Fofana (dk. 45) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Daniel Johnson, Ivo Grbic (Fatih Karagümrük) Enis Bardhi, Jo Jin Ho (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
