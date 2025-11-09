Haberler

Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-0 Geçerek Önde Kapattı

Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-0 Geçerek Önde Kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ederek ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Goller, Serginho ve David Fofana'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Konyaspor savunmasında Calusic'in uzun pasına iyi hareketlenen Umut Nayir'in topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayından vuruşunda kaleci Grbic, sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

32. dakikada Sam Larsson'un ceza sahası dışından vuruşunda top penaltı noktası üzerindeki Serginho'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bahadır'ın solundan ağlarla buluştu. İlk olarak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine golü iptal eden hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarı sonrası kararını değiştirerek gol kararı verdi. 1-0

45. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın kendi yarı alanında kazandığı topla birlikte rakiplerini çalımladıktan sonra verdiği pasa hareketlenen Fofana'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Claudio Kranevitter, Marius Doh, Serginho, Berkay Özcan, Sam Larsson (Joao Camacho dk. 40), David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Utku Eriş, Josip Calusic, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Alassane Ndoa, Pedrinho, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Marius Ştefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Jo Jin Ho, İsmail Esat Buğa, Morten Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Serginho (dk. 32), David Fofana (dk. 45) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Enis Bardhi (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.