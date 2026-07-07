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Cenk Tosun, Fatih Karagümrük'te

Cenk Tosun, Fatih Karagümrük'te
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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