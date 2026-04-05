Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 39. dakikada Serginho'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Babicka, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde, Larsson, Serginho

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laci, Mihaila, Halil Dervişoğlu

Gol: Dk. 39 Serginho ( Fatih Karagümrük )

12. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağdan Augusto'nun ortasına penaltı noktası önünde iyi yükselen Mihaila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak kaleci Grbic'de kaldı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Larsson'un ceza yayı gerisinden pasında savunmanın arkasına hareketlenen Verde, ceza sahası içinde topla buluştuktan hemen sonra Serginho'yu gördü. Serginho'nun altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, maçtan önce ısınmaya "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada