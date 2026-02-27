Trabzonspor, Karagümrük'ü 3-1 Yenerek 3 Puan Aldı

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

TRABZONSPOR: Onana - Ozan Tufan, Savic, Nwaiwu (Dk. 73 Lovik), Batagov, Oulai (Dk. 88 Pina), Bouchouari (Dk. 46 Okay Yokuşlu), Muçi, Augusto (Dk. 46 Zubkov), Mustafa Eskihellaç ( Dk. 73 Nwakaeme), Onuachu

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 46 Berkay Özcan), Bartuğ Elmaz, Verde, Serginho (Dk. 76 Çağtay Kurukalıp), Babicka (Dk. 76 Traore), Larson (Dk. 62 Tiago Çukur)

GOLLER: Dk. 20 Onuachu, Dk. 47 Nwaiwu, Dk. 50 Nwaiwu ( Trabzonspor ) - Dk. 29 Verde ( Fatih Karagümrük )

SARI KART: Ozan Tufan ( Trabzonspor ) - Anıl Çınar ( Fatih Karagümrük )

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada Mladenovic'in pasında topla buluşan Babicka vuruşunda kaleci Onana gole izin vermedi.

20'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında ceza sahasında Onuachu kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Larson'un pasında, Bouchouari'nin dokunduğu top ceza sahası içinde Verde'nin önünde kaldı. Verde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.

32'nci dakikada Muçi'nin ortasında ceza sahasında Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Grbic topu kontrol etti.

35'inci dakikada Fatih Karagümrük Teknik direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı oyuna sokmak istedi. 4'üncü hakemin tabelada değişikliği göstermesine rağmen Kranevitter oyundan çıkmak istemedi ve değişiklik iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

47'nci dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan kafa ile arkaya aşırttı. Nwaiwu kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

50'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. Muçi'nin kullandığı kornerde bu kez Onuachu kafa ile araya aşırttı. Direk dibindeki Nwaiwu kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.

75'inci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Babicka'nın vuruşunda top üstten auta gitti.

84'üncü dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Onana kurtardı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

TEKKE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 2-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasının ardından ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Folcarelli maç kadrosunda yer almazken, Pina ise maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Bouchouari ve Ozan Tufan ilk 11'de şans buldu.

TRABZONSPOR TARAFTARI İLGİ GÖSTERMEDİ

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan deplasman tribününde de hiçbir taraftar mücadeleyi takip etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı