Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 39. dakikada Serginho'nun attığı golle 1-0 mağlup ediyor. İlk yarıda ev sahibi takım üstünlüğü sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sağ taraftan Augusto'nun ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Mihaila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp kaleci Grbic'in ellerinde kaldı.

28. dakikada sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahası içi sol çaprazında iyi yükselen Babicka, kafayla pasını Larsson'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larsson'un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

39. dakikada Larsson'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Verde, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yanından gelen Serginho'yu gördü. Serginho da düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde, Larsson, Serginho, Babicka

Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Onogo, Tiago Çukur, Barış Kalaycı, Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Papanikolaou, Buljubsic, Sowe, Pierrat, Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Serginho (dk. 39) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
