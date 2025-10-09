Fatih Belediyesi'nden Gençlere Spor Yatırımları

FATİH Belediyesi, gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen spor yatırımlarını sürdürdüğünü duyurdu. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Spor sadece bir etkinlik değil, sağlıklı ve sosyal bir yaşam kültürünün temelidir. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz yatırımlar, yenilenen tesisler ve on binlerce genci buluşturan kurslarla İstanbul'a örnek bir model oluşturuyoruz" denildi.

Sporun bireysel sağlık kadar toplumsal dayanışma ve mahalle kültürüne katkı sağladığını vurgulayan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, " Spor, çocukları disipline, özdenetime ve ekip ruhuna yönlendiriyor; suç ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutuyor. Mahalle kültürünü güçlendiriyor, kamusal yaşamı canlandırıyor" dedi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Fatih genelinde 12 aktif spor tesisi bulunuyor. Bu tesislerin 6'sı son yıllarda ya yenilendi ya da sıfırdan inşa edildi. Yeni nesil tesisler arasında Draman Yüzme Havuzu, Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Ayvansaray Spor Merkezi, Neslişah Sultan Spor Merkezi ve Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi öne çıkıyor.

"Devam eden projelerden Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Silivrikapı Spor Köyü ise ilçenin spor vizyonunu ileriye taşıyacak en büyük adımlar arasında yer alıyor. Silivrikapı Spor Köyü'nde tenis kortları, halı sahalar ve Fatih'in ilk padel sahası da bulunacak.

"13 Binden Fazla Çocuk Yaz Spor Okullarında Fatih Belediyesi'nin yaz ve kış spor okulları, son dönemde rekor katılımlarla dikkat çekiyor.

"2025 yılı itibarıyla 13.364 çocuk yaz spor okullarına, 2.262 genç ise kış dönemine kayıt yaptırdı.

"Kadınların spora ilgisi de giderek artıyor; 12.549 kadın düzenli olarak belediye tesislerinde spor yapıyor. Engelli bireyler için düzenlenen özel kurslar ve spor şenlikleriyle tüm tesisler "engelli dostu" standartlara kavuşturuluyor.

"Fatih Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılı boyunca birçok branşta önemli başarılar elde etti.

"Boks branşında İstanbul Yıldızlar Teşvik Müsabakaları'nda iki birincilik, taekwondo branşında Silivri Şampiyonası'nda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 5 üçüncülük; yüzmede ise ulusal gelişim liglerinde 7 farklı derece kazanıldı.

"Belediye, 500'ü aşkın lisanslı sporcusuyla Fatih'i ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil ediyor."

"Fatih Belediyesi'nin önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında mahalle ölçeğinde çok amaçlı spor alanları kurmak, su sporlarını yaygınlaştırmak ve her yaş grubuna uygun eğitim programlarını artırmak yer alıyor.

"Yeni projelerle birlikte, fizyoterapist desteğiyle bilimsel spor programları da devreye alınacak.

"Fatih Belediyesi'nin 'Sporla Büyüyen Şehir' vizyonu, gençlik, sağlık ve kültür politikalarının ortak kesişiminde büyüyerek, kenti spora ve sağlıklı yaşama yönlendiren örnek bir model oluşturuyor."

'SPOR, SAĞLIKLI VE SOSYAL BİR FATİH'İN TEMELİDİR'

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sporu bir yaşam kültürü olarak gördüklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için spor; yalnızca fiziksel bir uğraş değil, aynı zamanda ahlak, disiplin ve dayanışma okuludur. Mahalle mahalle, çocuklarımızın spora ulaşabildiği, kadınlarımızın güvenle spor yaptığı, engelli bireylerin eşit imkanlardan yararlandığı bir Fatih inşa ediyoruz. Spor, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruyan, aileleri birbirine bağlayan bir değerdir. Amacımız; sağlıklı, mutlu, sosyal ve aktif bir Fatih nesli yetiştirmektir."