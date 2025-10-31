Haberler

Fatih Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Sağladı

Fatih Belediyesi, amatör spor kulüplerine spor malzemeleri dağıtım töreni düzenleyerek 57 kulübe eşofman, futbol topu ve çeşitli ekipmanlar hediye etti.

FATİH Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla Spor Malzemesi Dağıtım Töreni düzenledi. Törende Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği'ne bağlı 57 kulübe eşofman, boks eldiveni, maç forması, kaval koruyucusu, dişlik, kask ve bandaj gibi spor malzemeleri hediye edildi.

Fatih Belediyesi ilçedeki amatör spor kulüplerine bin 200 adet eşofman, 750 adet futbol topu, 400 adet boks eldiveni, maç forması, kaval koruyucusu, dişlik, kask ve bandaj, 100 adet karate elbisesi, profesyonel voleybol ve basketbol müsabaka topları, 55 adet tam donanımlı ecza çantası hediye etti. Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Av. Ferhat Hasan Karagöz, Türkiye ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez, Fatih Amatör Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, sporcular, veliler ve kulüp yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin spora yönelmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek "Bir neslin yetişmesi değerli dostlar tıpkı bir insanın yetişmesi gibidir. Ne diyor atalarımız ağaç yaşken eğilir, bir nesli şekillenmesi biçimlenmesi de o toplumun çocuklarına gençlere verdiği değerle doğru orantılıdır. Zira bu gençlik çağları çocukluk çağları insanın en aktif en üretken çağıdır. Bu dönem sadece fizyolojik olarak olgunluğun değil aynı zamanda bu Çağlar insanın karakter yapısının, değer yargılarının, vatan millet bayrak mukaddesat anne baba ata dede bu değer yargılarını oturduğu dönemdir. Bu dönem çocukların toplumsal farkındalık toplumsal sorumluluk bilincinde oturduğu kritik bir evredir. Her fırsatta evlatlarımızı gençlerimizi ülkemizin ve milletimizin büyük milletimizin bunun da altını çizelim büyük milletimizin geleceği olarak görüyoruz. Ülkemizin geleceği Türk milletinin geleceği sizlere emanet. Şimdi bizde ama gelecek sizlerin elinde bu hakikati dile getiriyor olmamızın tek başına söz de dile getiriyor olmamız asla yeterli değildir" dedi.

Turan konuşmasının sonunda dağıtılacak malzemelerin miktarını yönelik "Bin 200 adet eşofman 750 adet futbol topu 400 adet boks eldiveni 100 adet karate eldiveni ve yine ceza dolaplarınızı dağıtmış olacağız" diye konuştu.

