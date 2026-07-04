Dünya Kupası'nda Kanada'yı 3-0 yenen Fas çeyrek finale çıktı

Fas maçıyla başladı. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada'yı, 3-0 mağlup eden Fas çeyrek finale yükseldi. Fas, çeyrek finalde Paraguay- Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Houston Stadyumu'nda Michael Oliver'in yönettiği maça Kanada ; Crepeau, Johnston, Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Buchanan, Oluwaseyi, Jonathan David ilk 11'i ile başlarken Fas ise sahaya; Bounou, Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasındaki Kanada atağında Ali Ahmed'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tanitoluwa Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oluwaseyi'nin vuruşunda kaleci Bounou topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı.

Fas'ta sakatlanan Ismael Saibari, karşılaşmanın 22'nci dakikasında oyundan çıktı.

29'uncu dakikada Fas'ta baskı yaparak topu kapan El Khannous'un pasında gelen topa ceza yayının gerisinden vuran Rahimi'nin şutunu kaleci Crepeau kontrol etti.

Oldukça sert geçen ve 6 oyuncunun sarı kart gördüğü ilk yarı golsüz beraberlikte sonuçlandı.

Maçın 50'nci dakikasında Fas öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakimi'nin pasında topa, ceza yayında Ounahi'nin bekletmeden yaptığı vuruş filelerle buluştu: 0-1.

Geçen yıl Eylül ayında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat da maçın 63'üncü dakikasında, Kanada karşısında oyuna girdi.

Maçın 82'nci dakikasında Fas farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Brahim Diaz topu Azzedine Ounahi'ye aktardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Ounahi topu ağlara göndererek takımının ve kendisinin 2'nci golüne imza attı: 0-2.

90+8'inci dakikada Fas, Kanada karşısında farkı 3'e çıkardı. Yine Brahim Diaz'ın pasında ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Soufiane Rahimi çaprazdan sert vurdu ve golü attı: 0-3.

Karşılaşma 3-0 Fas'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı