Milli para halterci Faruk Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı

Milli para halterci Faruk Öztürk, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonda erkekler 107 kiloda mücadele eden Faruk Öztürk, 215 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, kategorisinin toplam sıralamasında da ikinci olarak şampiyonayı 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan milli sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15'e yükseldi.