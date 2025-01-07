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Faroz Mahallesi Futbol Yeteneklerini Türk Futboluna Kazandırıyor

Faroz Mahallesi Futbol Yeteneklerini Türk Futboluna Kazandırıyor
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Trabzon'un Faroz Mahallesi, amatör kulübü Faroz Yalıspor ile genç yetenekleri Türk futboluna kazandırma hedefini güdüyor. Kulüp başkanı İsmail Erkaya, sporla kötü alışkanlıklardan uzak duran bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Trabzonspor tarihinde önemli yerleri bulunan futbolcuların top koşturduğu "Faroz Mahallesi" olarak bilinen Yalı Mahallesi, bünyesindeki amatör kulüple yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyor.

Kentte adeta futbol ile özdeşleşen mahalle, Trabzonspor'da forma giyen birçok futbolcuya ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Geçmişte mahalle maçlarıyla başlayan serüveni, bordo-mavili kulüpte nice başarılarla süsleyen Hami Mandıralı, Ali Kemal Denizci ve Necati Özçağlayan gibi önemli isimleri örnek alan genç yetenekler, Faroz Yalıspor Kulübü'nde bir araya geliyor.

Faroz Yalıspor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya, AA muhabirine, öncelikli hedeflerinin mahallelerindeki çocukları spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Erkaya, altyapıdaki gençlerden geleceğe dair hedeflerini oluşturmalarını istediklerini aktararak, "Çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak olsun, bunun dışında da başarıya gitmenin yolunu görsünler diye gayret içerisindeyiz. Özellikle altyapıdaki çocuklarımızın ilk olarak yarışmacı değil, hedefleri olsun istiyoruz. Örnek olarak Trabzonspor'da oynamak veya futbolcu olmasa bile iyi bireyler yetiştirmek. Bizim amacımız bu." ifadelerini kullandı.

"Mahallemizin hamurunda zaten futbol var"

"Faroz Mahallesi"nden geçmişte birçok ünlü futbolcunun yetiştiğini hatırlatan Erkaya, "Türk futboluna mal olmuş Ali Kemaller, Hamiler, Necatiler... Mahallemizin hamurunda zaten futbol var. Trabzonspor'a kazandırdığımız oyuncular var. Futbol dışında da branşlarımız var. Spor bizim her şeyimiz." diye konuştu.

Erkaya, topluma faydalı bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini anlatarak, "Kulübümüzde 300'ün üzerinde sporcu potansiyeli var. Biz bütün yaş gruplarında varız ve bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geldiğince hepsinde yarışmacı olmaya çalışıyoruz. Ancak dediğim gibi hedefimiz yarışmacı olmaktan ziyade topluma, ülkemize faydalı insan yetiştirmek. İnşallah çocukların önü de açık olur bu açıdan." şeklinde görüş belirtti.

"A takımla birlikte 10 kategoride çalışıyoruz"

Faroz Yalıspor Kulübünün altyapısında antrenörlük yapan Cengiz Tosun ise Trabzon'dan Türk futboluna birçok oyuncunun kazandırıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Faroz Yalıspor, renkli bir kulüp, yılların kulübü. Altyapı çalışmalarımız, futbol okulu ve onun haricinde bütün yaş kategorilerinde devam ediyor. A takımla birlikte 10 kategoride çalışıyoruz ve 300'e yakın oyuncumuz var. Öncelikli amacımız Yalıspor Kulübü olarak Trabzon futboluna futbolcu yetiştirmek, iyi bir birey kazandırmak. Faroz futbol sahasının açılması da antrenman ve imkanlar açısından çok iyi oldu. Bize de çalışmak düşüyor."

Altyapıda forma giyen 18 yaşındaki Taha Yasin Bayram, hayalinin adım adım yükselerek Süper Lig seviyesine çıkmak olduğunu, bu hedefi için günde iki idman yaparak geleceğe hazırlandığını dile getirdi.

Bir diğer altyapı oyuncusu 13 yaşındaki Musa Canboğaz ise 3 yıldır futbol oynadığını ve hayalinin bir gün Real Madrid'de forma giymek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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