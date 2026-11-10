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F1 pilotu Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nda yardım koşullarını inceledi

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F1 pilotu Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nda yardım koşullarını inceledi
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek insani yardımların ulaşımını ve yaralı, hasta Filistinlilerin koşullarını inceledi. Kuzey Sina Valisi'nin bilgi verdiği ziyarette Hamilton'ın El-Ariş'teki lojistik depolara da gideceği öğrenildi.

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek insani yardımların ulaşımını, yaralı ve hasta Filistinlilerin koşullarını yerinde inceledi.

Formula 1'de defalarca şampiyonluk yaşayan başarılı İngiliz pilot Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bulunan ve insani yardımlarda kritik bir nokta olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer, Lewis Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulüne, uygulanan sağlık hizmetlerine ve insani yardımların teminine yönelik bilgi verdi.

Hamilton'ın Mısır'da geçireceği süreçte, Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları incelemek üzere El- Ariş kentindeki lojistik depolara da ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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